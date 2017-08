Hausse d’inscription au collégial au Bas-Saint-Laurent

Signe que le mois d'août avance, les étudiants du collégial reprendront le chemin des classes au cours des prochains jours. Au Bas-Saint-Laurent, une hausse significative du nombre d’inscription a été remarquée cette année.

Pour le collège de Rimouski, c’est 60 élèves de première année de plus que l’an dernier qui se sont inscrits. Le collège de Rimouski inclut également l’Institut maritime du Québec, le cégep de Rimouski et le Centre matapédien d’études collégiales.

Cette hausse a de quoi surprendre, parce qu’elle arrive dans un contexte de vieillissement de la population et d’exode rural.

Au centre matapédien d’études collégiales à Amqui, la hausse se chiffre à 15 élèves de plus en première année que l’an dernier. Cette hausse s’explique en partie par la présence du programme de physiothérapie.

Les étudiants sont venus chercher leurs horaires et leurs agendas ainsi que prendre les photos pour les cartes étudiantes, au cégep de Rimouski lundi matin.

Le directeur des études du collège de Rimouski, tant qu’à lui, explique que les programmes exclusifs attirent davantage d’étudiants.

«Les programmes contingentés et les autres programmes se tirent bien d’affaire, affirme Dany April le directeur des études, Collège de Rimouski. Cette année, on relance le programme de Sciences, lettres et arts. On va avoir une nouvelle intéressante, mais on va se la garder pour le mois de septembre. On devrait offrir quelque chose de nouveau qui n’existe pas dans le réseau encore.»

À l’Institut maritime du Québec, cette hausse du nombre d’étudiants arrive après plusieurs années où leur nombre était à la baisse.

D’après la direction du service aux élèves, un changement dans la façon de vendre les programmes et le goût de l’aventure des étudiants, mais aussi la nouvelle stratégie maritime du gouvernement du Québec expliquent la hausse de 28 élèves de première année.

«Dans notre approche, on parle moins des programmes d’études et beaucoup plus que des débouchées possibles pour nos étudiants, une fois qu’ils diplôment, explique Mélanie Leblanc, la Directrice adjointe du Service aux élèves. Des carrières d’aventure et je pense que ça fait réaliser les opportunités d’emplois futurs. Je pense que c’est ce qui cause l’attrait de nos programmes.»

Le cégep de Matane s’attend aussi à une hausse pour la rentrée scolaire, mais n’a pas été en mesure de fournir de données officielles.