Il frappe le nouvel amoureux de son ex

Un jeune «habitué» des tribunaux depuis les trois dernières années a écopé d’une peine de sept mois d’emprisonnement pour avoir frappé et menacé le nouvel ami de cœur de son ex-petite copine.

C’est d’une voix forte et assumée que Kevin Thériault a reconnu, lundi, avoir commis des voies de fait et avoir menacé le nouvel amoureux de son ex, le 17 juillet dernier.

Selon ce qu’a raconté la Couronne, deux jours auparavant, soit le 15 juillet, la copine de Thériault (avec qui elle a un bébé de huit mois) avait mis fin à la relation.

Le soir du 17, à 20 h 34, l’accusé s’est présenté au domicile de la dame et il s’en est pris au nouvel amoureux qui était leur voisin.

Visiblement en colère, Thériault a frappé sa victime au visage et menacé «de lui crisser une volée».

De plus, au moment de commettre ses gestes, Thériault était sous le coup d’une probation contractée le 6 janvier dernier.

«Monsieur a 29 ans et une feuille de route assez bien remplie. En fait, monsieur le juge, cet individu revient chaque année devant les tribunaux depuis 2014», a souligné à la Cour la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Andréanne Tremblay.

C’est, entre autres, pour cette raison qu’elle et son collègue de la défense, Me Denis Bernier, ont suggéré au juge Bernard Lemieux une peine de sept mois d’emprisonnement assortie d’une période de probation d’une année.