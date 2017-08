Kylie Jenner a du mal à être acceptée en tant que PDG

Dans le dernier épisode de Life of Kylie, Kylie Jenner - qui a fêté ses 20 ans la semaine dernière - s'est confiée à propos des difficultés qu'elle a rencontrées, en étant à la fois une adolescente et une femme d'affaires.

La vedette du petit écran a connu un grand succès grâce à Kylie Cosmetics, qui selon Kris Jenner vaudrait déjà 420 millions de dollars, mais elle admet ne pas avoir été prise au sérieux dans le métier.

«La majorité des personnes de 19 ans sont encore en train de se découvrir ou de chercher une université. Moi, j'ai des responsabilités majeures. J'ai l'impression d'être une vieille femme coincée dans le corps d'une fille de 19 ans », a dit Kylie Jenner au cours de son émission diffusée sur la chaîne E!.

«J'ai eu l'opportunité de créer l'une des collections de maquillage les plus cool, ce dont j'ai toujours rêvé. C'est vraiment ma seule passion. J'ai tellement appris et je me suis retrouvée dans des situations que beaucoup de personnes de mon âge ne sauraient gérer. J'ai vraiment l'impression que les gens ne me prennent pas au sérieux en tant que femme d'affaires à cause de mon âge et de ma réputation, mais ça commence à changer. J'aime prouver aux gens qu'ils ont tort », a-t-elle ajouté.

Et Kylie Jenner peut être fière d'elle puisqu'il semblerait qu'elle ait même donné envie à son aînée, Kim Kardashian, de se lancer à son tour dans l'univers des cosmétiques.

Le mois dernier Kim Kardashian sortait sa marque KKW Beauty qui, comme Kylie Cosmetics, a vendu tous ses produits en l'espace de quelques heures. Elle sera également de retour avec une nouvelle gamme de kits contouring d'ici la fin du mois.