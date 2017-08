La Colombie-Britannique interdit la chasse sportive au grizzly

Le nouveau gouvernement néodémocrate de la Colombie-Britannique a mis en œuvre une promesse électorale, lundi, en annonçant l’interdiction de la chasse sportive au grizzly.

Plus précisément, le gouvernement veut empêcher les touristes, généralement étrangers et accompagnés d’un guide, de partir à la chasse au grizzly, dans le but de ramener un trophée. Toutefois, la chasse au grizzly pour sa viande demeurera permise.

Annuellement, environ 250 grizzlys sont tués par des chasseurs en Colombie-Britannique, sur une population estimée à 15 000 bêtes. Selon le «Vancouver Sun», plus ou moins 170 grizzlys sont tués par plaisir par des chasseurs étrangers, tandis que 80 sont abattus par des chasseurs locaux.

Les permis de chasse au grizzly rapportaient annuellement 540 000 $ au gouvernement. Ce dernier envisage d’ailleurs de dédommager les guides, qui pouvaient encaisser des dizaines de milliers de dollars par chasse organisée, a précisé le quotidien de Vancouver.

«Cette action est appuyée par la majorité des gens dans la province. En particulier, nous devons aux générations passées et futures de faire tout ce que nous pouvons pour protéger la beauté et l’unicité de la Forêt pluvieuse du Grand Ours (Great Bear Rainforest)», a avancé le ministre responsable du dossier, Doug Donaldson, dans un communiqué

L’interdiction de la chasse au grizzly entrera en vigueur le 30 novembre prochain.