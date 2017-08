La ministre Joly demande au CRTC de réviser l'une de ses décisions

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de réviser l’une de ses décisions pour favoriser la production de séries originales en français.

Au printemps dernier, le CRTC avait décidé de permettre aux groupes exploitant des chaînes francophones de se soustraire de leur obligation de consacrer des fonds à la production de séries francophones, lors du renouvellement de leurs licences. Par exemple, la chaîne Serie+ de Corus Entertainment devait auparavant débourser un minimum de 1,5 million $ par année en production de séries dramatiques francophones.

«Nous demandons au CRTC de reconsidérer ces décisions afin que nous puissions trouver un juste équilibre entre les investissements dans le contenu et la capacité d’être concurrentiels», a fait valoir la ministre Joly dans un communiqué, lundi.

«Le gouvernement souhaite confirmer qu’il appuie les dramatiques, comédies, productions d’animation et documentaires canadiens de qualité et les autres émissions d’intérêt national qui reflètent notre pays et sa diversité. Il reconnaît également l’importance des émissions originales de langue française», a ajouté la ministre.

Le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, s’est réjoui de la décision d’Ottawa. «Je suis très heureux d'apprendre que le gouvernement fédéral a donné suite à ma demande de réexamen. Il s'agit d'un important gain pour le milieu culturel. La présence, dans le marché québécois, d'un niveau élevé d'émissions originales de langue française est indispensable pour l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion», a-t-il indiqué par la voie d’un communiqué.

En exhortant le CRTC à réviser sa décision en mai dernier, le ministre Fortin avait dit craindre que les grands groupes médiatiques recourent davantage au doublage pour simplement transposer leurs séries anglophones sur leurs réseaux francophones.