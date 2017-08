Les citoyens veulent être consultés sur le projet de minicroisière

Le parc de la chute Montmorency est l'endroit le plus fréquenté par les touristes dans la région après le Vieux-Québec. Mais pour en attirer davantage, la Sépaq et l'entreprise AML travaillent sur un projet de croisière comme on en voit au pied des chutes Niagara. C'est à bord d'un catamaran de 300 places qu'on emmènerait les touristes au pied de la chute.

Un projet qui est dans les cartons depuis 2013, mais dont les citoyens n'ont jamais entendu parler. Louise Côté, qui est présidente du conseil de quartier des chutes Montmorency, croit que les citoyens ont leur mot à dire.

«Surtout ceux du secteur Montmorency pour qui le bassin de la chute est un patrimoine, dit-elle. Ils doivent savoir ce qui va se passer et quels sont les impacts sur l'environnement.» Elle précise également que le projet est à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil de quartier.

Le ministère de l'Environnement, qui analyse actuellement la faisabilité du projet, est toujours en attente de l'étude d'impact que doit lui fournir Croisières AML. L'entreprise dit être en mesure de la déposer dans quelques semaines.

De son côté, le député libéral de Montmorency, Raymond Bernier, croit aussi que les citoyens doivent être consultés. Il pense qu'avant de donner le feu vert au projet, son gouvernement devrait le soumettre au processus du BAPE (Bureau d'audiences publiques sur l'environnement).