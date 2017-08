Shawn Mendes transforme le Centre Bell en chorale

Un parfum de jouvence planait dans l’air du Centre Bell lundi. Non pas la flagrance unisexe que le chanteur Shawn Mendes a lancée au début du mois, mais plutôt un mélange de celles portées par la mer d’ados, qui n’auraient pas raté ce rendez-vous pour tout l’or du monde.

Impossible de passer sous silence les files de milliers de jeunes filles - des attroupements comme on en a rarement vu - à l’extérieur de l’amphithéâtre à notre arrivée, vers 18 h 30. À l’intérieur, le même bourdonnement. Alors que les sections se remplissaient avec frénésie, on chantait déjà en cœur sur la musique en trame de fond, et ce, une bonne quinzaine de minutes avant que Charlie Puth, à qui l’on avait confié la première partie, ne se pointe le bout du nez.

Une secousse...

Une clameur-monstre, telle une secousse, a parcouru la salle dès qu’on a braqué les projecteurs sur la scène. En moins de 15 minutes, les gradins s’illuminaient de téléphones intelligents pour ne plus s’éteindre.

Après une vidéo d’introduction et des jeux de lumière dans l’immense boule bleue surplombant le parterre, les cris stridents étirés sur plusieurs secondes qu’a reçus Mendes en amenant sa bouille à l’avant-scène ont confirmé à celui-ci que ce moment, on l’avait encerclé sur le calendrier. Alors que l’artiste torontois a parti le bal avec son succès «There’s Nothing Holdin’ Me Back», les décibels, comme si c’était possible, ont encore bondi d’un cran.

À la manière d’un troubadour, il a enfilé les sérénades «Lights On», «I Don’t Even Know Your Name», «Aftertaste» et «Kid in Love», guitare en bandoulière, avant de lancer «I Want you back» des Jackson 5.

Pouvoir d’attraction

Shawn Mendes est-il dans la foulée de Justin Bieber ou d’Ed Sheeran? Son pouvoir d’attraction tient assurément des deux. Mais sa musique, elle, s’apparente surtout au second, dont il reconnaît l’influence.

À mi-chemin, après que «Stitches» ait déclenché une secousse, la coqueluche a créé une nouvelle commotion en apparaissant au piano, en plein cœur du parterre.

Avec deux albums en poche, «Handwritten» et «Illuminate», la sensation de l’heure, passée en trois ans seulement de phénomène viral sur Vine à artiste des plus en vue de la scène pop, prend un malin plaisir à jouer avec son public. Celui-ci s’époumonait et chantait par cœur les paroles de toutes les chansons, sans exception.

Force est de reconnaître que l’opération charme du jeune homme de 19 ans est particulièrement bien montée. Les paroles de ses chansons ont l’air tout droit écrites de la main du prince charmant. Leurs airs aussi sont irrésistibles. Ajoutez à cela la stature du gaillard (6‘ 2‘’) à la suave chevelure et vous récoltez à coup sûr une foule en pâmoison. La preuve en a été faite ici.

Soirée magique, diront toutes celles qui y ont à coup sûr laissé leur voix.