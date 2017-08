Taylor Swift gagne son procès contre le DJ David Mueller

Un tribunal de Denver a donné raison lundi à la superstar Taylor Swift qui accusait le DJ d'une radio de lui avoir attrapé les fesses lors d'une séance photos en 2013.

David Mueller avait déclenché les hostilités en septembre 2015 en poursuivant la chanteuse, sa mère et son manager, les accusant d'avoir provoqué son licenciement à la suite de l'incident. Il demandait trois millions de dollars. La vedette avait contre-attaqué en l'accusant d'agression sexuelle, ne réclamant qu'un dollar symbolique.

M-C: GropeGate: Taylor Swift vs David Mueller Trial Starts Monday https://t.co/YmDH4Xxgb5 pic.twitter.com/8D3MRFspKb — Tom Benson (@Tombenson1) 4 août 2017

David Mueller réclamait trois millions de dollars de pertes de revenus et indemnités dans sa plainte déposée en septembre 2015, qui cible également la mère de la chanteuse, Andrea Swift, et son manager Frank Bell. Il les accuse d'avoir provoqué son licenciement et ruiné sa carrière radiophonique.

Vendredi, le juge William Martinez avait rejeté les allégations du DJ contre la chanteuse, estimant que son camp n'avait pas su démontrer que l'ex-adolescente prodige de la country music avait contribué à son licenciement.

Sa plainte courait toutefois toujours contre Frank Bell et Andrea Swift.

Frank Bell et Robert Call, le supérieur direct de M. Mueller à la radio Kygo à l'époque des faits, ont tous deux déclaré à la barre que M. Bell n'avait pas demandé le renvoi du DJ.

Les jurés devront toutefois décider si en demandant aux patrons de Kygo qu'ils fassent "ce qu'il faut", Frank Bell a causé une interférence dans le contrat de M. Mueller qui mérite dédommagement.

La pop-star avait poursuivi le DJ à son tour en octobre 2015, pour agression sexuelle. Elle ne demande qu'un dollar symbolique qui aurait "une valeur incommensurable. Il donnerait le message (...) que chaque femme décide de ce qu'elle fait de son corps", a insisté Doug Baldridge.