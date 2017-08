Une victime de viol présumée porte plainte contre Drake et Future

Les rappeurs Drake et Future sont au cœur d'un nouveau scandale d'agression sexuelle. Une femme aurait été victime d'un viol lors d'un spectacle des deux rappeurs. Elle a donc décidé de porter plainte contre les deux artistes, comme le révèle TMZ.

La scène aurait eu lieu lors d'un concert de Drake et Future à l'arène Bridgestone de Nashville l'an dernier.

D'après TMZ, la jeune femme de 28 ans aurait été approchée par un homme qui travaillait pour l'établissement. Ce dernier lui aurait fait croire qu'il l'emmenait voir Drake et Future dans les coulisses.

Pensant qu'elle rencontrerait ses idoles, la jeune femme, qui préfère garder l'anonymat, a tout de suite accepté. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour elle et elle aurait été contrainte d'avoir un rapport sexuel avec l'employé.

Elle a donc décidé de porter plainte contre l'arène de Bridgestone et les deux rappeurs. Elle réclamerait pas moins de 25 millions de dollars.

Le camp de la victime accuse l'établissement de négligence. Les patrons de l'arène auraient dû savoir que Leavy Johnson, l'employé accusé de viol, avait déjà été interpellé pour des faits du même genre.

La victime présumée et ses avocats affirment que les artistes et l'établissement ont mis de nombreuses personnes en danger en laissant Leavy Johnson travailler sur les lieux. Ce dernier a depuis été placé en détention, et son procès devrait avoir lieu dans les semaines à venir.