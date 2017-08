Vers un centre d’hébergement à Laval?

Alors qu'on attend un nombre record de migrants à la frontière, les banlieues de Montréal sont mises à contribution pour les héberger. Un établissement devrait en accueillir sous peu à Laval.

TVA Nouvelles a appris que l'un des établissements potentiels à Laval est l'ancien Manoir Chomedey, situé au 1000, boulevard Chomedey.

On y compte environ 70 studios et appartements aux 4e, 5e et 6e étages qui pourraient accueillir immédiatement des gens.

La décision sera prise lorsque nécessaire par les autorités responsables du dossier.

«Ce sont mes compatriotes, ça me touche au cœur de voir ça. J’aimerais bien que la situation se règle dans un délai raisonnable», a déclaré en entrevue à TVA Nouvelles Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale à Laval. «C’est le ministère de l’Immigration qui doit s’en occuper. Ça vient me chercher, je sympathise à leur situation.»

Cette ancienne résidence pour aînés avait vu son certificat de conformité révoqué, en avril 2016, en raison de plusieurs manquements à la sécurité incendie. Le bâtiment a été racheté l'hiver dernier pour 18 millions $.

Les nouveaux propriétaires souhaiteraient le transformer en immeuble à logements.

Dans la région de Montréal, on dénombre 2785 migrants hébergés dans la région de Montréal. 700 autres ont déjà trouvé un logement.

Entre janvier et juin, 6505 demandes d’immigrations ont été traitées par Ottawa, venant principalement d’Haïtiens, d’Indiens, de Mexicains, de Colombiens et de Turques.

-D'après les informations d'Yves Poirier