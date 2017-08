Accident de moto mortel: la victime est la fille d’un motard célèbre

***Voyez ci-dessus nos images d'archives de l'accident de dimanche***

C’est possiblement une erreur de pilotage qui aurait coûté la vie à la motocycliste Sandra Bouchard, dimanche dans Charlevoix, une coiffeuse très appréciée qui était aussi la fille du criminel Raymond Bouchard, impliqué dans la guerre des motards.

Depuis l’annonce de son décès survenu vers 12 h 45 dimanche sur la route 138, les messages de condoléances aux proches inondent la page Facebook de Sandra Bouchard. La mère de famille de 41 ans était une coiffeuse bien connue et plusieurs amis ou clients de son salon du secteur nord de Beauport lui ont fait des hommages sentis.

C’est son conjoint, Martin Boucher, qui l’accompagnait et qui a tout vu du drame qui s’est joué juste devant lui, près de Baie-Saint-Paul. «C’est dur en ta... », a-t-il dit moins de 24h après l’accident.

« Prendre panique »

Le couple, qui en était à sa première journée de vacances, avait enfourché ses motos pour une balade dans Charlevoix. Il s’agissait toutefois de la première fois de l’année que Sandra Bouchard prenait sa Harley-Davidson, selon son conjoint.

«J’étais toujours derrière elle, je veillais sur elle de même, a-t-il indiqué, la voix cassée. Sandra était la personne la plus prudente au monde.»

Bien qu’il ait tout vu de l’accident, M. Boucher se passait sans cesse la scène dans sa tête. «On roulait à 90, peut-être plutôt 80 km/h, parce quand il y avait des courbes, elle avait un peu peur», raconte-t-il.

«Je me suis rendu compte qu’elle n’était plus capable de tourner. Je ne sais pas ce qui s’est passé, elle essayait de tourner, je voyais ses efforts. Elle avait peur des chars, elle a vu les chars arriver, on était sur une butte, d’après moi, tout ça en même temps, ça lui a fait prendre panique», explique-t-il en relatant la scène de quelques secondes.

M. Boucher a fait l’éloge de sa conjointe en rappelant qu’elle «était aimée de tout le monde». «Tu aurais pu m’enlever trois de mes proches avant elle, elle est irremplaçable», a-t-il ajouté.

Un père bien connu

Le décès de Sandra Bouchard affecte également le père de cette dernière, Raymond Bouchard, connu pour ses relations avec le crime organisé à l’époque de la guerre des motards. Raymond Bouchard avait notamment commandé 16 meurtres au tueur à gages Gérald Gallant.

Connu comme le lieutenant à Québec du caïd Raymond Desfossés, Raymond Bouchard a été arrêté en 2009 après les confessions de Gérald Gallant. L’homme de 69 ans a depuis obtenu sa libération conditionnelle il y a moins d’un mois.