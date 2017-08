Accident de travail mortel: des installations sécuritaires?

Un accident de travail mortel est survenu lundi après-midi chez Récupération Centre-du-Québec, à Drummondville. Cet incident remet en question la sécurité des installations, qui sont scrutées à la loupe.

Plusieurs se demandent maintenant ce qui a conduit à la chute mortelle de Luc Boucher dans un compacteur de matériaux recyclés.

Après de longues minutes, les pompiers ont réussi à l'extirper de la presse. Il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.

Âgé de 57 ans, l'homme originaire de Victoriaville faisait partie du Mouvement des Personnes d'Abord, qui soutient les personnes atteintes de déficience intellectuelle, comme lui.

L'organisme reproche à Récupération Centre-du-Québec le manque de sécurité entourant les installations.

«C'est un plateau de travail pour permettre aux gens qui ont des limites fonctionnelles à travailler dans un endroit qui est supposé être sécuritaire et adapté, mais ce n'est pas le cas», explique Claude Carrier du Mouvement des Personnes d'Abord de Drummondville.

«Oui ça aurait pu être évité, croit Marcel Blais, qui travaille lui aussi pour l’organisme. Cette personne-là n'aurait pas été attachée conformément aux normes du travail, ou quelque chose comme ça. Le Mouvement dénonce depuis plusieurs années qu'il y a une problématique en matière de sécurité et de conditions de travail.»

La CNESST, le bureau du coroner et le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec enquêtent sur les causes et circonstances entourant ce triste accident.

«Le mandat de la Sûreté du Québec est vraiment de s'assurer que toutes les circonstances entourant l'événement sont accidentelles, déclare Aurélie Guindon porte-parole de la Sûreté du Québec. À ce moment-là, le dossier sera transféré uniquement à la CNESST. Mais il faut croire qu'il reste encore des démarches à faire, ou rencontrer des témoins.»

Les deux presses de l'usine sont désormais hors fonction, comme l'ont exigé les inspecteurs de la CNESST.

«Il y a une expertise qui va être réalisée sur cette presse afin de voir s'il y avait une défectuosité mécanique ou si tout était fonctionnel», soutient la porte-parole de la CNESST, Sophie Gaudreau.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps de la victime.

D'ici trois à six mois, le rapport d'accident sera rendu public. Le Mouvement des personnes d'Abord espère que des correctifs seront mis en place.