Bain de foule pour les Clinton

Bill et Hillary Clinton ont finalement été vus à North Hatley, mardi où ils ont pris un bain de foule pendant une quarantaine de minutes.

Ils sont débarqués dans l’après-midi sur la rue principale où ils ont pris le temps de serrer les mains des passants et de prendre des égos-portraits avec eux.

Ils sont également entrés dans quelques commerces où ils ont fait des achats.

Plusieurs personnes s’étaient déplacées pour les voir.

«On ne pensait pas qu’ils étaient pour venir voir notre magasin. Ils sont rentrés dans la boutique et Bill nous a piqué une jasette, comme on dit. C’est spécial quand même quand on voit tout le monde autour et les agents de sécurité», raconte un commerçant.

«C’est énervant, je suis encore émue. Ils ont acheté de beaux chapeaux, assez extravagants. Ils sont impressionnants, mais gentils et super amicaux», ajoute une autre commerçante.