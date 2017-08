De plus en plus de touristes en Minganie

L'achalandage touristique a fait un bond important dans la région de la Minganie, ce qui fait le bonheur des commerçants locaux.

Notamment, la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan enregistre une hausse constante de sa clientèle d’environ 5 % par année depuis 5 ans.

«Cette année, avec le 150e anniversaire du Canada et aussi les efforts de promotion des deux dernières années, la tendance est encore plus à la hausse. On parle d’une hausse de 16 % depuis le début de l’année. C’est très encourageant», a expliqué Dany Lebrun, directeur de l'unité de gestion de Mingan à Parcs Canada.

Ainsi, 35 000 visiteurs, incluant la population locale, devraient fouler une des îles de l’archipel cet été.

Marius Vibert, propriétaire d'un camping et une entreprise de croisières, constate aussi la hausse d'achalandage. «Au début juin, ç’a pris du temps à démarrer parce que la température n’était pas là, mais le mois de juillet a été très bon. En espérant que ça va continuer jusqu’à la fête du Travail.»

Seulement la moitié des touristes qui se rendent en Minganie mettront les pieds dans le parc national, qui n’est accessible que par bateau. Parcs Canada entend renforcer la promotion dans les municipalités qui se trouvent face à l’archipel afin d’amener plus gens à se rendre sur les îles au cours des prochaines années.