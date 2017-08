Des policiers sauvent une femme qui voulait mettre fin à ses jours

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une femme de 24 ans remercie les policiers qui lui ont sauvé la vie le mois dernier alors qu’elle tentait de mettre fin à ses jours en sautant d’un immeuble à logements de New Haven, au Connecticut.

Le 30 juillet, les services d’urgence ont été appelés à intervenir d’urgence auprès de cette dame qui était en état de détresse sur le toit d’un bâtiment de 16 étages.

Un couple de policiers ont dû faire preuve de sang froid afin de la raisonner.

«Nous avons parlé en anglais, nous avons parlé en espagnol, raconte Elsa Berrios. Nous avons parlé de religion, nous avons parlé de la famille. Je la suppliais de ne pas passer à l’acte.»

Alors que l’agente poursuivait la discussion avec la femme, son mari, qui est un spécialiste en négociation lors de prises d’otages, est arrivé sur les lieux.

«Elle se balançait sur le bord et j’essayais constamment de lui dire de s’agripper à la barrière, se souvient Elvin Rivera. Je lui disais qu’elle était importante, qu’elle était aimée, que Dieu l’aimait et que je l’aimais. J’ai ouvert mes bras et je lui ai dit de venir vers moi à plusieurs reprises.»

Mais la femme ne s’approchait pas suffisamment de lui pour qu’il puisse l’agripper. Après avoir passé une heure à la grande chaleur sur le toit, la femme a déclaré que ses pieds brûlaient et qu’elle voulait de la glace. Lorsque les glaçons sont arrivés, M. Rivera a saisi l’opportunité.

«J’ai tendu mon bras et quand elle s’est approchée, j’ai réussi à l’attraper par le bras et je l’ai tirée vers moi, relate-t-il. J’ai alors interpellé les autres agents qui attendaient.»

Ils ont finalement réussi à la maîtriser et à la ramener sur la terre ferme.

Quelques jours plus tard, la femme est revenue au poste de police avec un message très spécial.

«Elle était très reconnaissante envers tout le monde et elle nous a remerciés de ne pas l’avoir abandonnée, exprime Mme Berrios. C’était très émouvant quand elle nous a dit ça. Un beau dénouement avec une belle équipe.»

«Évidemment, c’est ce que nous faisons : protéger et servir, ajoute M. Rivera. Ça nous fait sentir bien quand on sauve la vie de quelqu’un.»