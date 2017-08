Il se plante un clou dans le coeur en effectuant des travaux

Un homme du Wisconsin a vu la mort de près cet été lorsqu’il s’est accidentellement planté un clou dans le cœur en manipulant un pistolet à clous.

Doug Bergeson effectuait des travaux sur la cheminée de sa résidence de Peshtigo il y a quelques semaines lorsque l’accident est survenu.

«Je n’avais pas beaucoup d’espace pour travailler. Le pistolet s’est enclenché une première fois puis une deuxième sans que je sois prêt», a-t-il raconté à la chaine de télévision WBAY.

Le clou long de 9 cm s’est logé dans son cœur à la vitesse d’une balle de calibre 22 Long Rifle.

«Ce n’était pas très douloureux! Ça ressemblait plus à la douleur d’une piqûre. J’ai donc regardé ce qu’il m’était arrivé mais je n’ai d’abord rien aperçu. C’est en passant ma main devant mon cœur que j’ai senti le clou et que je me suis dit que ce n’était pas une bonne nouvelle.»

Au lieu de contacter immédiatement le 911, l’homme a décidé de monter dans sa camionnette et de rouler jusqu’à l’urgence la plus proche.

«Ça me semblait la chose la plus logique à faire! Je me sentais plutôt bien malgré ce petit morceau de métal dans mon corps», a-t-il plaisanté.

«Quand je suis arrivé à l’hôpital, j’ai commencé à me sentir mal. J’ai approché un gardien de sécurité et je lui ai expliqué que cela serait une bonne idée que quelqu’un vienne m’aider.»

Les médecins ont alors conduit Doug Bergeson en salle d’opération pour lui ôter le clou du cœur.

«Il a été chanceux dans sa malchance. Le clou n’a pas touché d’artère importante», a fait savoir le chirurgien cardiaque qui s’est occupé de M. Bergson, le docteur Alexander Roitstein.

«Il a eu le bon réflexe de ne pas ôter l’objet ce qui aurait pu causer plus de dégâts.»

L’homme va garder une cicatrice de cette blessure mais aucune autre séquelle.

«Il doit y avoir quelqu’un qui veille sur moi, parce que ça a quand même passé proche d’être plus grave», a indiqué le bricoleur.

«J’ai fait peur à toute ma famille je crois... Mais bon, les accidents, ça arrive.»