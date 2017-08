Incendie au théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée

Le Festival en chanson de Petite-Vallée a annoncé samedi matin que le Théâtre de la Vieille Forge, qui abrite des évènements, a été ravagé par des flammes mardi matin. L'incendie a suscité une vive émotion chez les habitants de cette municipalité de la Gaspésie.

Les services d’urgences pompiers ont été alertés du brasier vers 5 h 20. Il n’y avait toutefois personne à l’intérieur du bâtiment, qui est cependant perte totale.

«On reste debout et positif. On continuera à chanter à Petite-Vallée, plus fort que la mer, plus fort que tout», a fait savoir l’organisation du festival sur sa page Facebook.

C’est le concierge qui a constaté ce qui se passait et a sonné l’alarme, a confié le directeur artistique du Festival en chansons de Petite-Vallée, Alan Côté. Contacté également rapidement par sa sœur qui habite à l’auberge voisine du théâtre, M. Côté s'est aussi précipitamment rendu sur les lieux.

Triste anniversaire

Selon lui, les flammes se sont rapidement propagées et n'eût été du vent qui poussait vers la mer, les dommages auraient pu être plus graves.

La cause de l’incendie demeurait inconnue en matinée.

Alain Côté évalue les dommages (bâtiments et équipements) à plus de 2 millions $. Ce dernier qui fête son 56e anniversaire mercredi a assuré qu’il allait tout faire pour qu’un nouveau bâtiment soit reconstruit pour l’été prochain.

D’ici là, il a indiqué que la saison allait continuer. «On est en mode solution», a-t-il dit.

La majorité des activités à l'horaire sont maintenues et seront déplacées du côté du Camp chanson Québecor ou dans une autre salle, a fait savoir d’ailleurs l’organisation.

Vives émotions

«Le festival embauche beaucoup de monde durant une grande partie de l’année. C’est vraiment l’une des entreprises d’économie sociale du milieu qui crée le plus d’activité économique et culturelle. C’est une grande tristesse de croire que ce bâtiment pourrait être une perte totale», a affirmé à TVA Nouvelles Ghislaine Bouthillette, directrice générale de la municipalité de Grande-Vallée.

Plusieurs artistes étaient inscrits cette semaine à l’agenda de ce «trésor national». C’est le cas du slameur Ivy ou du chanteur Michel Rivard, notamment. Ce dernier devait y être dans deux jours.

Sur sa page Facebook, il a fait part de sa tristesse. «Je suis dévasté...les mots me manquent...Alan, Denise, Danielle et tous les extraordinaires artisans de ce lieu unique, je vous aime et partage votre peine, toute la chanson québécoise est en deuil...»

Le Festival en chanson de Petite-Vallée a eu lieu plus tôt cet été, du 29 juin au 8 juillet.