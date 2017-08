Jennifer Lawrence veut identifier les néonazis de Charlottesville

L’actrice américaine Jennifer Lawrence s’est dite choquée par les événements de Charlottesville en fin de semaine.

Comme de nombreuses célébrités, elle a condamné sur les réseaux sociaux ceux qui ont été impliqués dans l'attaque tragique.

Elle a notamment publié plusieurs photos de néonazis lors de la manifestation sur sa page Facebook et demandant à ses admirateurs de les nommer.

«Ce sont les visages de la haine. Regardez attentivement et publiez le nom de ceux que vous reconnaissez. Vous ne pouvez pas vous cacher avec internet bande de lâches pathétiques!» a-t-elle écrit à côté des images.

Le compte Twitter @YesYoureRacist avait déjà publié au cours du week-end plusieurs clichés des participants au rassemblement avec des légendes les identifiant.

La vedette de «Passengers» n'est pas étrangère à l'utilisation de son statut de célébrité pour favoriser ses opinions politiques.

En juin, elle s'était associée à des vedettes, dont Brie Larson et Jon Hamm, pour apparaître dans une vidéo pour Planned Parenthood, le planning familial américain, exhortant ses admirateurs à faire pression sur les politiciens américains pour qu'ils votent contre toute législation qui retirerait le financement du gouvernement à l'organisation.

Jennifer Lawrence n'a pas non plus caché son aversion pour le président américain Donald Trump.

Dans une interview accordée au magazine Vogue, elle a expliqué: «J'ai été élevée en tant que républicaine, mais je ne peux pas imaginer soutenir un parti qui ne supporte pas les droits fondamentaux des femmes. On est en 2015, les homosexuels peuvent se marier et nous pensons que nous avons fait du chemin, alors, super! Mais est-ce le cas? Je ne veux pas rester muette sur ce genre de choses... Mon point de vue sur l'élection est assez tranché. Si Donald Trump est président des États-Unis, ce sera la fin du monde. Et c'est aussi la meilleure chose qui soit arrivée aux démocrates.»