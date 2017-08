L’application STM de nouveau fonctionnel

Depuis dimanche, certains utilisateurs de la STM ne pouvaient pas consulter l’horaire d’autobus via l’application mobile.

Pendant près de 24 heures, il était impossible d’afficher les horaires d’autobus à partir de l’application mobile STM de la Société de transport de Montréal (STM). Le problème survenait principalement sur les appareils mobiles utilisant internet avec des forfaits 3G ou LTE, mais pas avec un WiFi.

«Il s’agit d’un problème intermittent, certains clients l’expérimentent et d’autres voient très bien les horaires et itinéraires», a expliqué Amélie Régis, porte-parole de la STM, en soulignant que c’est la première fois que la STM est confrontée à ce type de problème informatique. «Nous avons déjà eu de petits problèmes lors de mises à jour, mais ils s’étaient réglés rapidement. Ce problème est plus complexe à résoudre», a-t-elle précisé.

Ce n’est qu’en après-midi lundi que la STM a trouvé la cause du problème. « Une mise à jour [...] n’a pas été prise en charge correctement par certains fournisseurs d’accès internet. Au fur et à mesure que la mise à jour est faite par les fournisseurs d’accès internet, l’application revient disponible», affirme Mme Régis en expliquant les causes de ce désagrément.

Servant, entre autres, à la consultation d’horaire d’autobus et à être avisé en cas d’interruption de service de métro, l’application STM aurait été téléchargée 250 000 fois sur Android et iOS d’Apple depuis sa mise en service en 2011.