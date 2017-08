Le fleurdelisé de l’Assemblée nationale sera en berne

Le drapeau du Québec sur la tour centrale de l’hôtel du parlement sera en berne, mercredi, à la suite de l'attentat survenu à Ouagadougou au Burkina Faso, dimanche.

«Le président de l'Assemblée nationale [Jacques Chagnon] tient à offrir, en son nom et au nom de ses collègues parlementaires, ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes, plus particulièrement à ceux des deux victimes canadiennes et il condamne fermement ces actes de violence», a écrit l’Assemblée nationale par communiqué.

Dix-huit personnes ont perdu la vie dimanche soir, à Ouagagoudou, au Burkina Faso, lorsque deux hommes armés ont ouvert le feu sur les clients d’un restaurant.

L’une des deux victimes canadiennes de l’attentat meurtrier vivait à Montréal depuis six ans et la seconde y avait développé des projets communautaires.