Les opposants à La Meute manifesteront aussi dimanche

Afin de protester contre la manifestation du groupe La Meute prévue dimanche à Québec, l’organisation Bienvenue aux réfugié(es) a décidé d’également sortir dans la rue, au même moment, et sans doute au même endroit.

L’organisation qui vise à sensibiliser la population de la région de Québec à la réalité des migrants organise un événement dimanche se nommant «Barrage à la haine».

«Le 20 août à 14:00 des organisations d'extrême droite se donnent rendez-vous à Québec pour manifester à l'appel de la Meute. Faisons barrage à la haine et au racisme», peut-on lire sur la page Facebook qui fait la promotion de cette manifestation.

L'organisation souligne que les détails de l’événement suivront.

Opposants

Au même moment, le groupe La Meute sera à Québec pour «protester contre les politiques des gouvernements Trudeau et Couillard», soutenant qu’il y a un «fléau de l'immigration illégale».

«La Meute dit non aux dérapages incontrôlés et à l'improvisation du gouvernement Trudeau avec l'immigration illégale», est-il écrit, soulignant agir «en support (sic) aux policiers de la GRC, à qui on ne donne pas les ressources nécessaires afin de leur permettre de faire leur travail efficacement pour assurer la sécurité de notre nation».

Pour des questions de sécurité, disent les gens de la Meute, le lieu du rassemblement ne sera connu que le 19 août.