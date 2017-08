L’homme qui murmurait à l’oreille des outardes

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un homme du Dakota du Nord est devenu une véritable vedette dans la ville de Hillsborough en raison de la complicité qu’il a développée avec... des outardes!

Adam Gettel, un chasseur, a récemment été appelé par des voisins afin de prendre soin de petites bernaches orphelines. Deux d’entre elles n’étaient d’ailleurs même pas encore nées.

«Le nid était détruit et il restait deux œufs qui étaient en train d’éclore», raconte-t-il.

Une autre, qu’il a surnommée Willbur, se trouvait dans une station-service. Il a décidé de l’héberger dans sa ferme et depuis, elle ne le quitte plus.

«Willbur est habituellement celle qui me suit, peu importe où je vais», soutient M. Gettel.

Dorénavant, lorsque l’homme se rend au travail le matin, Willbur le suit en volant juste à côté de sa camionnette.

«C’est un oiseau incroyable et il aime maintenir un contact visuel alors que je conduis, explique Adam Gettel. C’est vraiment incroyable de le voir dans sa beauté naturelle en train de voler juste à côté de ma fenêtre. C’est rare de se retrouver aussi proche d’une oie en plein vol.»

Il souligne que sa chère Willbur est rendue si intelligente qu’elle est en mesure de contourner les véhicules lorsqu’elle vole sur une route.

«La réaction des automobilistes vaut très cher, s’exclame-t-il. Ils ralentissent, arrêtent, sortent de leur véhicule et se retournent pour regarder la bernache voler jusqu’à côté de ma camionnette alors que je roule sur la route.»

Mais comme il souhaite ce qu’il y a de mieux pour ces oiseaux, M. Gettel veut dorénavant les préparer pour la migration.

«C’est mon but qu’ils soient en santé et bien nourris, dit-il. Je veux qu’ils soient bien en forme. Comme ça, si une envolée d’oiseau passe au-dessus, ils seront capables de les rejoindre et migrer avec eux.»