Trudeau invite le premier ministre de l’Irlande au défilé de la Fierté de Montréal

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a invité le premier ministre de l’Irlande, Leo Varadkar, à participer au défilé de la Fierté, à Montréal, lors de sa visite au Canada, de samedi à mardi prochains.

«Ce sera la première fois qu’un chef de gouvernement étranger prendra part à un défilé de la fierté avec un premier ministre canadien au Canada», a indiqué le cabinet du premier ministre, mardi, par communiqué.

Les deux hommes en profiteront pour discuter de dossiers liés à la diversité et à l’inclusion, ainsi que «des nouvelles possibilités qui découlent de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG)».

«L’Irlande et le Canada sont des amis proches, et je suis impatient de rencontrer encore une fois le taoiseach (premier ministre) Varadkar, cette fois-ci à Montréal», a indiqué M. Trudeau, par communiqué.

Les deux premiers ministres s’étaient rencontrés pour la première fois lors d’une visite de M. Trudeau à Dublin, le 4 juillet dernier.