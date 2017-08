Un groupe d’extrême droite s’affiche à Québec

Les automobilistes de Québec ont pu apercevoir, tôt hier matin, une banderole de plusieurs mètres de large installée au-dessus de l'autoroute Henri-IV, à Sainte-Foy, par un groupe d'extrême droite.

La banderole a été visible pendant une vingtaine de minutes et on pouvait y lire «REMIGRATION», une expression popularisée par les groupes d'extrême droite européens et qui signifie le retour des immigrants dans leur pays d'origine.

Photo tirée de la page Facebook Atalante Québec

Photo tirée de la page Facebook Atalante Québec

Photo tirée de la page Facebook Atalante Québec

Photo tirée de la page Facebook Atalante Québec

Photo tirée de la page Facebook Atalante Québec

Photo tirée de la page Facebook Atalante Québec













C'est un citoyen qui a décroché la banderole et qui l'a remise aux autorités. La police de Québec affirme prendre la situation très au sérieux.

Des photos ont été publiées sur la page Facebook du groupe d'extrême droite Atalante.

Un geste dénoncé

Questionné à ce sujet, le premier ministre Philippe Couillard a dénoncé cette action, accusant le groupe de jouer «sur le terrain des préjugés» et avec «l’inquiétude des gens».

«Malheureusement, ces groupes font partie de la société. Moi, je vais continuer à porter le message que j’ai toujours porté : la compassion, la main tendue, la solidarité, mais aussi l’équité et le respect de la règle de droit. [...] Ça me préoccupe, mais je ne veux pas leur donner plus d’importance qu’ils en ont vraiment», a-t-il déclaré.

La députée du Parti québécois (PQ) Agnès Maltais a elle aussi réagi alors qu’elle présentait des amendements au projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État.

«Je condamne totalement ce geste-là, a-t-elle affirmé. Ça n’a pas de sens. Ça dit aux gens qu’on va les retourner dans leur pays et je ne mange pas de ce pain-là.»