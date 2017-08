Une femme en détresse sauvée par un passant

David Goudreault, un citoyen de Sherbrooke, se souviendra longtemps de ce lundi après-midi.

Comme tous les jours, en fin de journée, il se rend à la garderie de son quartier pour aller chercher sa fille. Sur sa route, il remarque une voiture immobilisée au milieu de la rue devant le parc des Optimistes, au coin des rues Triest et Terril.

Intrigué, il sort de son véhicule et entend alors des enfants lui crier qu'une femme est en train de se noyer dans la piscine, qui est maintenant fermée pour la saison.

«Je n'ai pas réfléchi et ce n'était pas de la bravoure. J'ai seulement agi sur l’instant pour aller porter secours à la dame», a expliqué mardi le père de famille à TVA Nouvelles.

Le jeune papa est rapidement passé par-dessus les deux clôtures qui protègent la piscine et a agrippé la femme pour l'extirper de l’eau. «J'ai retourné la dame sur le côté et elle a vomi. J'ai ensuite débuté les manœuvre de réanimation», précise M. Goudreault.

Les services d’urgence sont intervenus quelques minutes plus tard et la femme a été transportée au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. « Au moment de partir, un policier est venu me voir. (Il a dit) que la dame avait repris conscience et qu’elle était gravement intoxiquée», explique-t-il.

Il veut la revoir

Au lendemain de l'incident, M. Goudreault confie souhaiter revoir la femme. «J’espère qu'elle n'aura pas de séquelles, mais je souhaite de tout cœur qu'elle puisse avoir l'aide nécessaire pour surmonter cette épreuve.»

M. Goudreault, qui a longtemps travaillé comme travailleur social, comprend que l'aide psychologique sera nécessaire dans un pareil cas. « Si je peux l'aider à ma façon maintenant, je serais heureux. Il y a un lien maintenant qui me lie à cette dame», ajoute-t-il.

JEVI Centre en prévention du suicide en Estrie rappelle qu'il est possible d'obtenir de l'aide de en tout temps en téléphonant au 1-866-277-3553.