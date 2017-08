200 heures de nouveautés sur addikTV

Cet automne, 200 heures de nouveautés tiendront les téléspectateurs en haleine sur les ondes d’addikTV.

Justine (Karine Vanasse) et son équipe paramilitaire reprennent du service du 22 novembre au 24 janvier sur la chaîne spécialisée, où sera diffusée la deuxième saison de «Blue Moon», qui a rejoint 386 000 téléspectateurs sur Club illico. Autre production originale, la série documentaire «Enquêteurs» retracera à partir du 10 octobre les histoires criminelles les plus marquantes du Québec et qui seront ici relatées par le comédien Frédérick De Grandpré.

Trois acquisitions

Dans la série «L’enlèvement» («Taken») dérivée du film, Clive Standen prend le relai de Liam Neeson pour camper l’ex-militaire et agent de la CIA, qui, en 10 épisodes diffusés à compter du 23 août, vengera sa sœur, assassinée par des terroristes.Inspirée du négociateur français Laurent Combalbert. «Rançon» («Ransom») est l’autre fiction traduite, qui fera une entrée trépidante à l’antenne, dès le 24 août, alors que les téléspectateurs pourront découvrir en octobre la docu-réalité «La guerre aux drogues», présentée en 14 épisodes de 30 minutes.