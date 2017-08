4800 sacs à dos pour commencer l’année du bon pied

Les Magasins-Partage ont remis 4800 sacs d’école remplis de fournitures scolaires pour rendre plus douce la rentrée scolaire de familles démunies de Montréal.

La rentrée scolaire s’avère en effet stressante pour plusieurs familles qui n’ont pas les moyens de se procurer tous les articles scolaires de la liste des enfants.

Pour redonner un second souffle à ces familles, le Regroupement partage ouvrait cette semaine ses Magasins-Partage où il remet à des milliers d’enfants sacs à dos et fournitures scolaires. «Avec quatre enfants, dont trois qui vont à l’école, le Magasin-Partage nous aide vraiment beaucoup », affirme Aurélie Kenfack, qui recevait mercredi trois sacs à dos pour ses trois enfants de niveau primaire âgés de 4 à 7 ans.

C’est la quatrième année que Mme Kenfack reçoit des sacs à dos d’une valeur d’au moins 150 $ du Regroupement partage. Cette année, quelque 4800 jeunes, comme ceux de Mme Kenfack, entreront à l’école avec de nouvelles fournitures.

«Nous avons 4600 sacs dans les 17 Magasins-Partage et 200 que nous remettons avec des organismes», explique Sylvie Rochette, cofondatrice et directrice générale du Regroupement partage, qui travaille également à assurer une sécurité alimentaire dans les milieux défavorisés.

«Offrir ainsi des fournitures fait en sorte que les enfants n’entrent pas de reculons à l’école. Ils se sentent égaux aux autres et auront plus de chance de bien se développer et de poursuivre leurs études», poursuit-elle.

Aide aux migrants

Une aide d’urgence sera également mise sur pied afin d’outiller les enfants de familles de réfugiés haïtiens ayant migré à Montréal dans les dernières semaines. «Dans les camps de réfugiés, il y a des jeunes qui n’ont pas choisi d’être là», explique Mme Rochette en soulignant que le Regroupement Partage travaille avec la Commission scolaire de Montréal (CSDM) à intégrer ces enfants dans les classes puis à leur offrir des sacs à dos.