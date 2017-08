Accusations d’agression sexuelle contre un militaire

Des accusations d’agression sexuelle ont été déposées contre un militaire qui était en formation à la garnison de Saint-Jean-sur-Richelieu en septembre 2016.

Dans un communiqué diffusé mercredi, les Forces armées canadiennes indiquent que Barry Rutherford, qui fait partie de l’aviation, fait face à quatre chefs d’agression sexuelle ainsi qu’à deux chefs d’accusation d’agression. C’est un autre militaire qui aurait été agressé.

«Les chefs d’accusation ont trait à des incidents qui ont été rapportés et qui impliquent l’accusé et un autre membre des Forces armées canadiennes lors de leur instruction de base à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes en septembre 2016, à la Garnison Saint-Jean», précise-t-on dans le communiqué.