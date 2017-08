Bonnie Tyler va chanter pendant l’éclipse du 21 août

Bonnie Tyler va chanter son plus grand succès, «Total Eclipse of the Heart», pendant l’éclipse totale de Soleil qui aura lieu le 21 août prochain.

Et pour marque le coup un peu plus, la chanteuse se produira sur le navire «Oasis of Seas» pendant la croisière «Total Eclipse».

«On m’a dit que la disparition complète du soleil durerait 2 minutes 40. Nous allons donc devoir couper un peu dans ma chanson, parce que ce sera trop long», a confié l’artiste au magazine Time.

«Dire que je pensais que cette chanson ne serait jamais diffusée à la radio», a-t-elle continué.

C’est que cette chanson de 1983 a marqué de nombreuses personnes et reste populaire sur les différentes plateformes de diffusion et autres karaokés.

Elle est aussi souvent diffusée lors des éclipses de Soleil qui ont lieu à travers le monde.