Chris Brown raconte le soir où il a tabassé Rihanna

L’histoire d’amour entre Chris Brown et Rihanna s’était construite sur un mensonge, c'est en tout cas ce que raconte le chanteur dans un nouveau documentaire qui lui est consacré, Chris Brown : Welcome to my Life, pour expliquer comment tout s'est fini sur une route californienne, lui tabassant la chanteuse avant de la laisser sur le bas côté de la route.

Dans un extrait publié sur Facebook, il reconnaît que tout est allé très vite après leur rencontre, adolescents. Et quand Rihanna a découvert que Chris Brown lui avait menti en lui cachant qu’il avait couché avec une femme avant elle, l’histoire a commencé à se détériorer.

«J’ai complètement perdu sa confiance à ce moment-là, elle m’a détesté à partir de là, explique-t-il dans l’extrait. J’ai tout essayé, mais elle s’en fichait. Elle ne me faisait plus confiance. À partir de là, ça n’a fait que se détériorer, on se disputait trop, on se battait aussi. Dans les deux sens. C’est la première fois que j’ai l’occasion d’en parler. On se battait. Elle me frappait, je la frappais, et rien n’allait.»

Chris Brown affirme avoir essayé de mettre un terme à leurs disputes violentes, mais qu’il se sentait «monstrueux» à chaque nouvel accès de violence. «On arrivait toujours à un moment où on se demandait, ”Mais qu’est-ce qu’on est en train de foutre ?”, a-t-il ajouté. Genre, ”Je n’aime pas quand tu me tapes. Si je monte sur scène, ça se verra, il faudra que je m’explique – oh non, je suis tombée ! Si tu as une cicatrice ou un bleu, tu devras mettre du maquillage”.»

Le couple a fini par se séparer en février 2009, lorsque Chris Brown a frappé violemment Rihanna et la laissant sur le bas côté de la route après une fête des Grammy Awards.

D’après Chris Brown, c’est la découverte d’un texto de la femme qui avait provoqué toutes ces disputes, qui est à l'origine de son accès de violence. «La cérémonie allait commencer, et elle pleurait, s’est-il rappelé. Ça lui est passé, elle a commencé à boire un peu, on buvait tous les deux un peu. On était un peu pétés, on rigolait, puis on est partis.»

C’est à ce moment-là que Rihanna est tombée sur un texto de l’ancienne maîtresse de Chris Brown. «Elle s’emballe, elle jette le téléphone... Elle se met à me frapper, raconte-t-il. Je me souviens qu’elle a essayé de me donner un coup de pied, mais je me suis mis à la frapper vraiment, avec mon poing, je l’ai cognée. Je lui ai éclaté la lèvre. Quand je l’ai vue, j’étais abasourdi. Je me suis dit, ”Putain, mais pourquoi je l’ai cognée ?” Elle m’a craché dessus, elle m’a craché du sang au visage, et ça m’a foutu encore plus en rogne.»

D’après Chris Brown, le couple était en voiture, et quand Rihanna a fait mine de jeter les clés du véhicule que le chanteur avait arrêtée pour pouvoir parler, c’était trop tard, il n’y avait plus rien à faire. «Je sors de la bagnole, je cherche les clés, quelqu’un s’est mis à hurler, puis elle se met à hurler par sa fenêtre, ”Au secours, il essaie de me tuer”», finit par raconter Chris Brown, qui a fini par être condamné pour coups et blessures