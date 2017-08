Comportement très dangereux filmé dans le métro

Une vidéo partagée sur les médias sociaux montre deux individus debout entre deux wagons d’un train du métro de Montréal au moment de son départ.

La Société de transport de Montréal (STM) a affirmé qu’un tel incident se produit très rarement. Ces personnes enfreignent le règlement R-036 concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant de la STM. Ils sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 $.

«Ce type de comportement est dangereux et met en péril la sécurité», a ajouté une porte-parole de la STM dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles.

La vidéo a suscité de nombreuses réactions sur le compte Facebook « Spotted: STM» mardi.

Ce type d'incident n'est plus possible à bord des nouveaux trains de métro Azur, dans lesquels il est possible de circuler d'un wagon à l'autre.