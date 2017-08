Des chiens au comportement menaçant dérangent à Saguenay

Les résidents d'un HLM de Saguenay sont inquiets en raison de la présence de chiens dans l'immeuble. Ils n'osent plus sortir dans la cour en raison du comportement menaçant des animaux.

Au dire des résidents, la propriétaire possède deux chiens boxers croisés. Les deux chiens sont enregistrés auprès de la ville, mais elle les laisse se promener à l'extérieur sans les attacher.

Les autres locataires disent que les chiens jappent, grognent et chargent ceux qui s'aventurent dans la cour arrière.

Les résidents et ont dénoncé la situation à l'Office municipal d'habitation, responsable et aux policiers, mais elle perdure malgré tout depuis un an et demi maintenant au grand désespoir des résidents

«Ce qu'on m'a répondu, c'est que l'OMH n'intervient pas s'il n'y a pas de rapport de police, s'il n'y a pas d'incident. Autrement dit, il faut qu'il y ait un blessé pour qu'il se passe de quoi», explique Rémi Dufour, un des résidents.

Deux autres femmes rencontrées sur place ont expliqué que les chiens se sont déjà mis à courir dans leur direction. Selon elles, même le concierge a été effrayé par les animaux. «Si elle les attachait et qu'elle restait avec, il n'y aurait pas de problème», a affirmé l'une d'elles.

TVA Nouvelles a contacté l'Office municipal d'habitation de Saguenay. Selon sa règlementation, l'organisme ne permet qu'un chien ou un chat par logement.