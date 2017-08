Des entreprises d'ici à la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre

Les négociations sur l'Accord de libre-échange nord-américain seront au coeur de la 41e conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre. Des entreprises québécoises vont participer pour la première fois à cette conférence qui se tiendra du 27 au 29 août.

Le premier ministre Philippe Couillard y sera en compagnie de ses homologues de l'est du Canada et les gouverneurs des États du Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et du Vermont.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, a confirmé qu'une dizaine d'entreprises seront sur place pour participer à des échanges avec des entreprises américaines.

Il y aura également un panel où le premier ministre sera présent et où l'on abordera notamment les négociations sur l'ALENA, mais également l'énergie, l'innovation et l'agroalimentaire.

«C'est une occasion idéale pour vraiment établir notre relation de façon encore plus approfondie avec nos partenaires américains, les autres provinces également et je pense que c'est absolument essentiel de tenir ce genre de rencontre», explique la ministre St-Pierre.

Concernant les négociations, la ministre dit être confiante, mais que ça risque d'être long. Selon elle, il ne faut pas s'attendre à ce que cela ne se règle en quelques jours ni même en quelques semaines.

Il ne faut pas oublier que ce sont 450 000 emplois qui sont liés au libre-échange et 4500 entreprises au Québec qui dépendent de ses 88 milliards d'échanges commerciaux.