Des versions différentes sur la soirée controversée

Le nouveau candidat libéral Éric Tétrault a été rattrapé, mardi, par la soirée controversée qu’il a passée dans la loge de Lino Zambito en 2008. Or, il a modifié la version des faits qu’il avait exposée aux policiers dans le cadre de l’opération Lierre, a appris notre Bureau d’enquête.

Sur les ondes du FM93, mardi midi, M. Tétrault a laissé entendre qu’il avait peut-être payé son billet et celui de sa conjointe pour le spectacle de Céline Dion. «J’ai l’habitude de payer mes billets, mais je ne me souviens pas.»

Le candidat libéral a reconnu avoir été interrogé à ce sujet par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) dans le cadre de l’enquête Lierre sur le financement politique, amorcée en 2014.

Déclarations

Selon des documents de sources policières consultés par notre Bureau d’enquête, M. Tétrault a déclaré qu’il n’avait pas payé le coût des billets et qu’il se croyait l’invité de la vice-première ministre Nathalie Normandeau.

M. Tétrault, qui était alors chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique Jacques Dupuis, a aussi affirmé au FM93 qu’une fois arrivé dans la loge, il avait constaté la présence de Lino Zambito. «Je me suis dit que peut-être je n’étais pas au bon endroit et j’ai quitté [...] j’ai pris mes choses et je suis reparti chez moi.»

Cela contraste encore une fois avec ses déclarations à l’UPAC. Aux policiers, il avait plutôt soutenu être parti «à l’entracte ou une pause», lorsque le maire de Laval de l’époque Gilles Vaillancourt est arrivé, car il se sentait mal à l’aise.

Un menteur, selon Zambito

En entrevue avec le Bureau d’enquête, le témoin vedette de la commission Charbonneau Lino Zambito a accusé le candidat libéral de mentir au sujet de l’épisode. Il explique qu’il avait invité Mme Normandeau et son entourage, à ses frais.

«J’avais envoyé neuf billets à Québec à Bruno Lortie [le directeur du cabinet de la ministre] et il avait invité Tétrault», a-t-il dit.

L’ancien entrepreneur en construction soutient aussi que M. Tétrault n’a pas fait qu’un passage éclair dans sa loge. «Il n’est pas parti après 5 minutes, il a passé quasiment la totalité de la soirée avec nous !», dit-il.

«Nathalie Normandeau et Bruno Lortie sont accusés d’avoir reçu des pots-de-vin, mais c’est la même chose pour lui. Il travaillait pour le gouvernement, il a eu des billets gratuits, un souper gratuit, de la boisson gratuite», insiste M. Zambito.

«L’UPAC ne fait pas son travail, si elle l’avait fait, ce gars-là ne serait pas candidat», a-t-il ajouté.

Joint au téléphone, M. Lortie s’est souvenu avoir invité M. Tétrault. Il confirme que son collègue, tout comme les autres invités, n’a pas payé pour les billets.