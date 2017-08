Grande Foire de Québec: la foule déjà au rendez-vous

On croyait que les manèges avaient déserté le site d'ExpoCité pour de bon. Mais après un an d'absence, les attractions de Beauce Carnaval et d'Amusements Spectaculaires sont de retour à Québec pour cinq jours, à compter d'aujourd'hui.

Visiblement, les gens de la région s'étaient ennuyés de la traditionnelle fête de fin d'été. L'événement ouvrait ses portes à 13 h et moins d'une heure plus tard, plusieurs centaines de personnes avaient envahi le site. Pour beaucoup d'entre eux, Expo Québec était un incontournable et sa disparition avait laissé un grand vide.

C’est d’ailleurs ce vide que les gens de Beauce Carnaval et Amusements Spectaculaires voulaient combler. Pour Véronique Vallée, de Beauce Carnaval, Expo Québec a été le point de rassemblement de plusieurs personnes au fil du temps et c'est ce sentiment d'appartenance qu’ils voulaient ramener.

Nouveauté cette année, l'entrée est gratuite, tout comme plusieurs activités offertes aux enfants. Mais les grandes vedettes restent les manèges, dont les populaires Zipper, Zéro gravité et les traditionnels grande roue et carrousel.

La sécurité, une priorité

Les manèges ont eu mauvaise presse depuis l'accident mortel en Ohio. Pour Beauce Carnaval, la sécurité est primordiale. Les manèges sont inspectés plusieurs fois par jour et ce, de façon quotidienne.

L'enjeu de sécurité n'a toutefois pas freiné l'enthousiasme des amateurs de sensations fortes. La grande majorité des gens rencontrés ont une grande confiance envers les entreprises opérant les manèges.

« La très Grande Foire de Québec »

Déjà Beauce Carnaval et Amusements Spectaculaires pensent à l'an prochain et ils voient grand. Selon Véronique Vallée il n'est pas exclut d'agrandir le site et de faire passer l'événement de cinq à dix jours. Pour Mme Vallée, il faut que ça redevienne une grosse fête foraine: « Ça ne se sera peut-être pas Expo Québec, mais ça va devenir la très Grande Foire de Québec.»