La Banque Royale croit avoir été victime d’une fraude de 2 millions $

Six présumés fraudeurs québécois qui auraient utilisé de fausses factures pour soutirer plus de 2 millions $ à la Banque Royale, depuis l’été dernier, sont maintenant poursuivis au civil, et ils risquent de perdre tous leurs biens.

«Les défendeurs ont comploté ensemble afin d’orchestrer une fraude majeure dans le cadre de trois dossiers de financement», affirme la Banque Royale dans un document de cour déposé récemment au palais de justice de Montréal.

Tout aurait commencé en juin 2016, lorsque le représentant d’une entreprise de portes et fenêtres aurait demandé à la Banque de financer l’achat d’équipement auprès de son fournisseur. Après vérifications, la Banque a consenti et a accordé divers crédits totalisant près de 714 000 $.

Développement

Peu après, deux autres entreprises ont fait de même, obtenant un total de 1,3 million $.

L’argent devait servir à développer les entreprises Groupe Nexus, Usitech, ainsi que Portes et Fenêtres M.R. inc. de Lévis. Sauf qu’il n’en était rien, selon le document de cour.

La RBC a eu la puce à l’oreille lorsqu’une lettre envoyée aux bureaux d’Usitech a été retournée à la Banque, sous prétexte que l’adresse d’envoi n’était pas bonne. Un directeur s’est rendu sur place, à Delson, sur la Rive-Sud de Montréal, pour constater l’absence d’activité dans les locaux.

Lors d’une visite chez une autre compagnie, une directrice a elle aussi constaté l’absence d’activité. Certains équipements étaient entassés dans un coin, tandis que d’autres semblaient être différents de ceux qui étaient censés avoir été achetés.

«Menaces»

«Les factures fournies semblent être fausses, indique un évaluateur dans un rapport cité dans le document de cour. Les descriptions ainsi que les marques et/ou modèles semblent inexistantes. En ce qui concerne les valeurs, elles sont en grande majorité non réelles et faussées à la hausse.»

De son côté, la directrice n’a pas pu pousser son enquête, car la personne sur place lui aurait fait un «geste vulgaire» avant de lui demander de quitter les lieux.

«Il lui a fait des menaces subtiles en lui disant qu’il s’agissait d’une place dangereuse pour elle», affirme la Banque dans le document de cour.

Autre irrégularité, des responsables d’une des entreprises visées auraient commencé à retirer des milliers de dollars sur sa carte Visa avec des intérêts de 22 %, alors qu’ils avaient une marge de crédit de 150 000 $ avec des intérêts beaucoup plus bas.

Saisies

Convaincue d’avoir été victime de fraude, la Banque veut maintenant saisir les biens des entreprises afin de récupérer son argent.

«Tant l’ampleur de la fraude [...] que l’utilisation de faux documents, de fournisseurs fictifs, et la conduite malhonnête persistante [des entreprises] feraient craindre que, sans la saisie avant jugement, le recouvrement de la créance de RBC ne soit mis en péril», peut-on lire dans le document de cour.

D’autant plus qu’une des personnes visées, Benjamin Francœur, serait le fils de Normand Francœur, un présumé fraudeur arrêté la semaine dernière. Selon la Sûreté du Québec, Francœur père aurait utilisé un stratagème similaire à celui de son fils.

À moins d’une entente à l’amiable, l’affaire sera présentée à un juge dans les prochaines semaines. Le Journal n’a pas été en mesure de joindre les six individus visés dans la poursuite civile.

La fraude alléguée par la Banque Royale

• Équipements Steelco et Développement G1 se présentent faussement comme fournisseurs d’équipement.

• Portes et Fenêtres M.R., Usitech et Groupe Nexus utilisent les deux faux fournisseurs pour obtenir frauduleusement du financement.

• La Banque finance l’achat d’équipements et fournit des crédits-bails, des marges de crédit et des cartes de crédit.

• Les factures fournies par les entreprises sont fausses et l’équipement acheté ne correspond pas à ce qui est indiqué sur les factures.

• Les fraudeurs vident les comptes et se mettent 2 millions $ dans les poches.

Source : Banque Royale du Canada