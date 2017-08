La protection des données cellulaires réclamée

La fouille de données des téléphones cellulaires par les forces de l’ordre devrait être davantage encadrée pour assurer la protection de la vie privée, soutiennent plusieurs grandes entreprises de technologie comme Apple, Facebook et Google.

Les firmes ont fait part de leurs craintes cette semaine dans un document présentant leurs arguments à la Cour suprême des États-Unis. Ils croient que ces fouilles menacent les droits fondamentaux de la vie privée des Américains.

Apple, Microsoft, Google, Twitter, Facebook, Verizon et d'autres multinationales de l'économie numérique ont demandé aux juges de déclarer, qu’en vertu du quatrième amendement de la constitution américaine, la police doit obligatoirement obtenir un mandat avant de pouvoir exiger des données de téléphone cellulaire, selon ce que rapporte le «Washington Post».

La cause devrait être entendue au cours de cet automne dans le cadre de l’affaire Carpenter, du nom d’un homme arrêté en 2011 et condamné pour avoir commis un vol à Detroit. La police a été en mesure d'obtenir sans mandat des données de localisation de son fournisseur. Il a fait appel de son cas, mais la Cour d'appel a statué que le quatrième amendement (qui porte sur les fouilles et les perquisitions) ne protège pas ce type de données et qu’aucun mandat n'était requis.

«Bien que [les entreprises] ne prennent pas position sur le résultat de cette affaire, elles estiment que la Cour devrait affiner l'application de certaines doctrines du quatrième amendement afin de s'assurer que la loi prenne en compte les nouvelles technologies ainsi que les attentes des gens en matière de confidentialité de leurs données numériques», ont fait savoir les entreprises dans leur requête.