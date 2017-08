L’absence de réseau cellulaire a nui pour retrouver une motocycliste blessée

L'absence d'une couverture cellulaire complète en Haute-Mauricie a empêché de secourir dans des délais normaux la motocycliste gravement blessée sur la route du Lac-Édouard, lundi.

Après une sortie de route, la conductrice s’est retrouvée dans la végétation, cachée à la vue. Elle a finalement été retrouvée mardi, presque 24 heures après l’accident, et se trouvait toujours dans un état critique mercredi.

Un proche de la victime a indiqué à TVA Nouvelles qu'un réseau cellulaire aurait «fait toute la différence».

La victime possédait un téléphone portable, bien qu’on ignore si elle était en mesure de s'en servir après l’accident. Qu'à cela ne tienne, dès les premières heures, la Sûreté du Québec avait vainement tenté de la localiser par la technique de triangulation, ce qui aurait permis de diriger très rapidement les secours vers sa position.

Le compagnon de la randonneuse avait déploré la situation mardi. «Ici, on n'a pas de réseau cellulaire, de sorte qu'on est incapable de se texter. Je lui ai envoyé des textos et je n'ai pas eu de réponses», avait-il raconté. Il lui avait même fallu repartir sur sa moto vers le Lac-Saint-Jean pour trouver des renforts et les ramener sur le lieu de la disparition vers 19h lundi.

La Haute-Mauricie entretient le projet d'élever sept tours de transmission, dont une sur la route de Lac-Édouard. Le projet est évalué à 20 millions $, si bien que l'aide financière des gouvernements provincial et fédéral sera nécessaire.

Ce dernier évènement tragique constituera un argument de poids pour le maire de Lac-Édouard. Larry Bernier est déjà hautement sensibilisé à la nécessité d'instaurer une couverture cellulaire en Haute-Mauricie. Lui-même s'impose certaines précautions lorsqu'il emprunte la route. «Quand je quitte La Tuque pour revenir à Lac-Édouard, j'appelle toujours à la maison pour dire que je quitte. Si, au bout d'une heure et demie ou de deux heures, je ne suis pas rentré, mon épouse peut alors lancer les secours», a-t-il expliqué.