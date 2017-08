L’Arabie saoudite défend le recours de blindés canadiens contre sa population

Le gouvernement de l’Arabie saoudite a défendu sa décision de recourir à des blindés canadiens contre des civils, a rapporté le «Globe and Mail».

Des vidéos montrant ce qui semble être des blindés fabriqués par Terradyne Armoured Vehicles en Ontario déployés contre des civils dans une région à majorité chiite de l’Arabie saoudite avaient suscité bien des questions. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, s’était dite «grandement préoccupée» et avait lancé une enquête sur la question.

L’ambassade saoudienne au Canada a indiqué au «Globe» que le royaume a le droit de se défendre ses citoyens face aux «groupes terroristes».

Riyad a fait un parallèle entre l’attentat d’Ottawa, survenu le 22 octobre 2014, et son recours aux blindés. «Les autorités canadiennes ont combattu l’agresseur et l’on tué sur place pour protéger les civils canadiens. Combattre le terrorisme et protéger les innocents ne sont pas des violations des droits de l’Homme», a indiqué l’ambassade au «Globe».

Cette question de la protection des droits humains est au cœur d’un débat entourant un important contrat d’environ 15 milliards $ pour la vente de 900 blindés légers qui doivent être construits à London, en Ontario, par le groupe américain General Dynamics.

Notamment, l’avocat montréalais Daniel Turp avait poursuivi le gouvernement sur ce contrat, en invoquant que la vente violait les obligations du Canada en matière de droits de la personne. La Cour fédérale avait toutefois tranché en faveur d’Ottawa au début de l’année.