Lent départ pour la saison touristique au Lac-Saint-Jean

Le temps pluvieux et nuageux des mois de juillet a mis de l'ombre dans les affaires de certains commerçants du Lac-Saint-Jean. Les journées froides ont eu un impact sur la clientèle touristique.

Le ciel gris continue d'assombrir la saison touristique au Lac-Saint-Jean. À Dolbeau-Mistassini, dans la microbrasserie Le Coureur des bois, les bières sont pleines et les chaises sont vides un mercredi après-midi, une scène qui représente bien les mois de juin et juillet.

«Nous avons eu moins de touristes qu’habituellement en juin et juillet. On a même posé la question au bureau d’information touristique qui nous a validé ce qu’on pensait», explique le copropriétaire de la microbrasserie, Louis Simard.

Certains se sont ainsi tournés vers des activités culturelles et éducatives, à l'abri de la pluie.

«Au mois de juin, nous avons compté environ 30 touristes par jour dans nos bureaux en raison du mauvais temps. Les économusées et les parcours culturels ont vraiment été avantagés», confirme une employée du bureau d’information touristique Maria-Chapdelaine.

Étonnamment, le mauvais temps n'arrête pas les sportifs. Entre autres, sur la Véloroute des bleuets, les cyclistes ne se dégonflent pas.

«Les gens modifient leur voyage et reste parfois plus longtemps dans certains attraits touristiques. La température n’a pas d’impact chez les touristes», mentionne Shéril Gravel de la Véloroute des bleuets.

Une vacancière, originaire de Lanaudière, avait planifié son tour du Lac-Saint-Jean en bicyclette depuis longtemps. La pluie et les rafales de vent n'allaient pas la freiner.

«Si c’est juste une pluie fine, on continue de rouler quand même. Il n’y a pas de mauvais temps, seulement des mauvais vêtements», lance la cycliste Lucie Bain.

Heureusement pour les commerçants, il reste encore plusieurs semaines à la saison touristique.

«Il reste encore du temps et une clientèle internationale sera ici à l’automne. On reste confiant et positif face à la saison touristique actuelle», termine Julie Chiasson de chez Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Tous espèrent que l'automne et ses paysages colorés feront oublier les nuages de juin.