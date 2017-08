Les États-Unis «sauront comment faire face» à l'antisémitisme

Le président israélien Reuven Rivlin s'est dit choqué mercredi par les expressions d'antisémitisme lors d'un rassemblement samedi à Charlottesville aux États-Unis, mais s'est dit confiant dans la capacité des dirigeants américains à faire face à ce «défi».

Ces commentaires interviennent alors que le président américain Donald Trump est sous le feu des critiques, y compris au sein de son propre camp républicain, pour avoir renvoyé dos à dos les groupuscules suprémacistes blancs - dont un sympathisant a tué une jeune femme à Charlottesville - et les manifestants antiracistes.

Intitulé «Unite the Right Rally», le rassemblement de Charlottesville réunissait des groupes de la droite radicale et identitaire, dont le Ku Klux Klan et des néonazis arborant des croix gammées et proférant des slogans antisémites.

«L'idée même de voir un drapeau nazi - peut-être le symbole le plus vicieux de l'antisémitisme - montré dans les rues d'une des plus grandes démocraties mondiales et d'un des alliés les plus chers d'Israël est presque incroyable», a écrit le chef de l'État israélien dans un message à la Conférence des présidents des organisations juives américaines.

«Les États-Unis et leurs dirigeants sauront comment faire face à ce difficile défi et prouver au monde la robustesse et la force de leur démocratie», a-t-il toutefois ajouté.