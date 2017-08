Les familles recevront de l'argent grâce à Ariana Grande

Les familles des victimes de l’attentat de Manchester, survenu à la Manchester Arena à l’issue d’un concert d’Ariana Grande, vont recevoir chacune 322 000 dollars en provenance d’un fonds caritatif, à la suite de la tragédie où 22 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées le 22 mai.

Les responsables locaux ont mis en place le We Love Manchester Fund afin d’aider les personnes touchées par ces atrocités, et plus de 20,6 millions de dollars ont été recueillis à l’aide de dons publics. Ce mardi, l’élue Sue Murphy a annoncé que les proches des 22 victimes allaient bientôt recevoir un chèque pour les aider à traverser ces épreuves difficiles.

«La ville et le monde ont répondu avec une extrême gentillesse, générosité et solidarité à la suite de l’attentat de la Manchester Arena, a-t-elle affirmé au Guardian. Nous allons maintenant passer du temps à chercher comment distribuer le reste des fonds. Ce sera un processus complexe et sensible car nous devons évaluer l’impact de l’attentat sur le long terme.»

D’autres victimes hospitalisées à la suite de l’attentat ont déjà reçu de l’argent de la part de la ville. «L’argent est envoyé comme un don, elles peuvent donc en faire ce qu’elles souhaitent», a déclaré Sue Murphy.

Le We Love Manchester Fund a reçu un considérable coup de pouce lorsque Ariana Grande est revenue se produire sur scène à Manchester pour un concert caritatif aux cotés de Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, et Katy Perry, entre autres