Lise Thibault libre comme l’air jeudi

L’ex-lieutenante-gouverneure Lise Thibault, condamnée à 18 mois de prison pour fraude, aura officiellement terminé de payer « sa dette à la société » jeudi et sera donc libre comme l’air.

Plus de 10 ans après le texte du «Journal de Québec» qui avait révélé les dépenses somptueuses de la lieutenante-gouverneure de l’époque Lise Thibault, cette longue saga prendra officiellement fin lorsque la dame de 78 ans recouvrera sa liberté complète jeudi.

C’est donc dire que Mme Thibault retrouvera toute sa liberté à partir du 18 août.

«C’est un grand soulagement, surtout pour nos familles. Nous, on a vécu dedans et on s’est débattu, mais ça va faire du bien au monde autour de nous», a réagi Réal Cloutier, compagnon de Mme Thibault.

Une dernière rencontre entre Mme Thibault et les autorités de la Commission des libérations conditionnelles du Québec a permis de faire le bilan de la sentence de 18 mois. Elle avait également rempli son obligation de rembourser 300 000 $ à l’État.

Libre comme l’air

«Le 17 est officiellement, la journée de sortie, mais je pense qu’on va plus croire le 18 au matin que c’est vraiment derrière nous», a ajouté M. Cloutier.

Lise Thibault avait le droit de visiter ses enfants ainsi que la mère de M. Cloutier à Québec sans avertir les autorités, mais devait les aviser pour toute sortie à plus de 50 km de chez elle.

Réal Cloutier confirme d’ailleurs qu’il y a eu quelques vérifications au fil des mois par téléphone pour s’assure que Mme Thibault était bel et bien à sa résidence de Saint-Hippolyte, ajoutant du même souffle avoir respecté les conditions à la lettre.

«Surtout que Mme Thibault est connue, avec les Twitter et compagnie tout le monde l’aurait su.»

Voyage et repos

M. Cloutier ajoute que l’ex-lieutenante-gouverneure ne prévoit pas revenir dans l’actualité. «Mme Thibault, pour elle, c’est terminé. Sa vie publique est terminée. Je ne pense pas qu’elle adresse la parole publiquement à nouveau. Sa santé est très fragile», explique M. Cloutier.

Celle qui est maintenant arrière-grand-mère d’une fillette de 18 mois prévoit donc rester auprès des siens, mais aussi prendre des vacances au Québec d’ici la fin de l’été.

«On a des bons amis en Gaspésie. Des bons amis qui ont pris le temps de prendre des nouvelles d’elle», raconte M. Cloutier.

Celle qui se rendait régulièrement en Floride n’a également pas fait une croix sur cette destination. « Elle est arrière-grand-mère, elle a une petite-fille de 18 mois, elle va mettre plus de temps là ».

Sur les 18 mois de sa peine, Lise Thibault aura passé un peu plus de trois mois au Centre de détention de Québec ainsi qu’à l’établissement Leclerc de Laval, secteur femme.

Chronologie

7 Février 2007 - Un article-choc du Journal dévoile les dépenses somptueuses de Lise Thibault

27 octobre 2009 - Mme Thibault est accusée d’abus de confiance, de fabrication de faux et de fraude

8 décembre 2014 - Elle plaide coupable à six des huit chefs d’accusation de fraude déposés contre elle

30 septembre 2015 - Elle est condamnée à 18 mois de détention

6 octobre 2015 - Après avoir passé six nuits en prison, elle est libérée en attendant que sa cause soit entendue en appel

11 août 2016 - Elle obtient sa libération conditionnelle avec des conditions minimales

7 juin 2017 - Elle déclare une faillite de 1,5 million $

17 août 2017 - Lise Thibault est complètement libérée de sa sentence.