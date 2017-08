Nathalie Normandeau fait marche arrière

L’ex-ministre Nathalie Normandeau se ravise et met fin à sa collaboration avec les gouvernements du Québec et du Canada dans la poursuite de 150 millions $ intentée par la compagnie américaine Lone Pine.

À moins d’y être contrainte, Mme Normandeau n’ira pas témoigner pour la défense des deux gouvernements devant le tribunal de l’ALENA en octobre prochain.

Son avocat, Me Maxime Roy, a signifié cette décision pas plus tard que mardi au procureur du gouvernement du Canada, Me Jean-François Hébert, dans un bref courriel dont le Bureau d’enquête a obtenu copie.

«À la suite d’une longue réflexion, ma cliente n’a plus l’intention de collaborer à l’affaire Lone Pine. Elle doit, maintenant, concentrer ses énergies à sa carrière professionnelle et sa défense dans l’affaire criminelle que vous ne pouvez ignorer», a expliqué Me Roy.

Pas une vengeance

Sur les ondes de son émission «100 % Normandeau», mercredi, sur les ondes de BLVD 102,1, l’ex-ministre a justifié ce changement de décision par le fait qu’elle craint que les accusations de fraude, complot et abus de confiance dont elle doit répondre au Québec se retrouvent devant le tribunal de l’ALENA.

«On continue de m’interpeller comme témoin clé dans une cause pour défendre les deux gouvernements devant le tribunal de l’ALENA où il y a 150 millions $en jeu. Mais qui défendra mes intérêts si les avocats de Lone Pine cherchent à défaire ma crédibilité?», a-t-elle lancé à ses auditeurs.

Elle dit se trouver dans une position inconfortable alors que le ministère québécois de la Justice lui demande son aide dans la cause Lone Pine, alors que son autre procès n’est pas encore commencé.

«Tout ça pour aider un ministère qui a porté des accusations contre moi? Ce n’est pas une question de vengeance, mais on est dans une dynamique extrêmement inconfortable pour moi», a ajouté Mme Normandeau.