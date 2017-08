Première pelletée de terre à l’aéroport de Mont-Joli

Le lancement des travaux à l'aéroport de Mont-Joli a été souligné mercredi à l’occasion d’une première pelletée de terre. Les députés provinciaux et fédéraux ainsi que plusieurs élus des municipalités de la région étaient présents.

La piste sera prolongée de 300 mètres pour pouvoir accueillir de plus gros appareils pour permettre notamment des départs vers les Tropiques.

Le projet de 3 millions $ est financé par les gouvernements du Canada et du Québec et la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli.

«Pour moi, c’est une fierté, parce que c’est un projet de 3 millions $», a déclaré Rémi Massé le député fédéral d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia. «C’est de l’argent neuf qui arrive chez nous, avec des entrepreneurs de Mont-Joli, des entrepreneurs de Sayabec, qui sont là, qui peuvent travailler à développer cet aéroport magnifique, un aéroport régional.»

«C’est important pour notre économie. Pour le tourisme. Pour nos travailleurs également qui se rendent dans le Nord», a estimé pour sa part Pascal Bérubé, le député provincial de Matane-Matapédia. «C’est une grande fierté comme député d’avoir des réalisations concrètes. C’est reconnu par l’ensemble des intervenants alors ça fait toujours plaisir.»

Les travaux vont s’échelonner jusqu’à la mi-octobre. Pour maintenir les activités aéroportuaires pendant la durée des travaux, les avions vont emprunter la piste secondaire.

Le transporteur aérien Sunwing va offrir des vols vers la République dominicaine dès le 21 décembre.

Déjà plus de 50 000 passagers transitent à l’aéroport de Mont-Joli chaque année.

En plus de Pascan, Air Canada et Sunwing, la liste de transporteurs et de destinations pourrait bien s’allonger dans les prochaines années.