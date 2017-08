Quatre grands navires de croisière accostent à Sept-Îles

Depuis huit ans, Sept-Îles fait partie des itinéraires de ligne de croisière internationale. Quatre navires y font escale cette année.

Qu'est-ce qui intéresse les touristes dans la ville nord-côtière ?

«La première chose, quand ils arrivent au Vieux-Poste, à part l’histoire de la présence française, ils veulent en savoir plus la nation des peuples autochtones du Canada en général», explique constate le coordonnateur du campement innu du Vieux-Poste de Sept-Îles, Joey Labbé.

Sur ce site touristique, des animateurs racontent le commerce des fourrures au 18e siècle entre Européens et autochtones.

Rencontrés sur les lieux, Mary Menke et son mari font partie des 500 passagers du «Seven Seas Navigator», un navire de grand luxe réservé à une clientèle fortunée, et le second à accoster cette année à Sept-Îles.

Ils n’avaient jamais entendu parler de Sept-Îles avant de réserver leur croisière. Elle a raconté à TVA Nouvelles qu’elle n’avait aucune attente à l’égard de Sept-Îles et qu’elle était heureuse de sa journée.

Jean-Guy Fortin, un des rares francophones sur le navire de croisière, croit que Sept-Îles, avec ses paysages, la présence d’autochtones et son histoire industrielle, s’inscrit très bien dans itinéraire de croisière à côté des villes comme Miami, New York et Halifax.

«On est allé à New York. C’est quelque chose d’extraordinaire. Mais (ici) c’est différent. Ce que vous avez ici, est tellement différent que c’est intéressant pour (les gens de New York)», a-t-il souligné.

L’an prochain sera une année charnière pour l’industrie des croisières à Sept-Îles : 11 navires, dont le célèbre «Queen Mary 2» y feront escale. L’affluence attendue sera de 12 000 passagers et membres d’équipage, soit plus du double de visiteurs de cette année.