P$ Service mobile réduit ses frais de service

Les usagers de l’application P$ Service mobile sont invités à effectuer la mise à jour de leur application puisque Stationnement de Montréal a dévoilé, mercredi, sa nouvelle version d’ici le 16 septembre.

En migrant vers la version plus récente, les utilisateurs de P$ Service mobile pourront bénéficier d’une réduction des frais de service qui passeront de 0,20 $ à 0,07 $. De plus, il sera possible d’ajouter d’autres cartes de crédit à leur compte.

«Depuis son lancement en 2012, les usagers du stationnement ont adopté l'application.