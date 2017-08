Un premier espace de travail collectif en plein air

Un premier espace de travail collectif extérieur ouvrira ses portes jeudi dans le Mile-End, à Montréal.

Dans ce nouvel aménagement situé au parc Champs des Possibles, un espace vert naturel du Mile-End, les visiteurs auront évidemment accès à des prises électriques et au Wi-Fi pour travailler. Trois salles de réunion seront également à leur disposition avec des écrans, des hamacs et encore plus.

L’accès au site et la réservation de salles seront entièrement gratuits pour tous jusqu’au 17 septembre.

«On veut reproduire tout ce qu’on trouve traditionnellement dans une salle de réunion, mais dans une oasis de verdure en plein air», a affirmé Philippe Pelletier, l’un des membres fondateurs du projet.

Si les espaces collectifs de travail sont nombreux dans la métropole, M. Pelletier soutient que son projet est unique et qu’il s’agirait du premier lieu de la sorte en Amérique du Nord.

«On est en plein cœur d’un quartier où la communauté de travailleurs et d’organismes est très importante», a souligné Marie-Pier Tessier De L’Étoile, qui a aussi collaboré au projet.

L’Aire commune ne se voudra pas seulement un lieu de travail. «On aura une grande programmation de conférences, des 5@7 et plein d’autres activités toutes les semaines», a souligné M. Pelletier.

Un 5@7 de lancement est prévu jeudi soir pour souligner l’ouverture officielle du site.