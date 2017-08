Une deuxième vie aux parapluies perdus de la STM

Avec la météo incertaine de cet été, en moyenne une quarantaine de parapluies sont oubliés chaque semaine dans les autobus et le métro de la Société de transport de Montréal (STM), au grand bonheur d’une artiste qui les récupère pour les transformer en robes originales.

L’artiste Claude Bouchard récupère les parapluies qui ne sont pas réclamés par les usagers de la STM. Elle les transforme par la suite en robe.

La robe parapluie créée par Mme Bouchard est une combinaison de «parapluies récupérés auquel un corsage a été cousu».

Comme un jean

La coupe et la polyvalence de la robe parapluie lui procurent un aspect intemporel selon la créatrice. «C’est comme un jean, elle est passe-partout, se prolonge dans le temps et fait bien à tout le monde», a affirmé Mme Bouchard, en ajoutant que la coupe et le corsage simple épousent toutes les silhouettes. «Aujourd’hui, il y a plus de place à l’audace vestimentaire, on est moins conforme qu’avant», a-t-elle estimé.

Faites principalement de tissus synthétiques comme le nylon ou le polyester, les toiles de parapluies sont très résistantes et se portent pour toutes les occasions.

«Je voyage toujours avec ma robe parapluie, a souligné Claude Bouchard. Le tissu est léger et confortable, elle se range facilement et, s’il pleut, la robe sèche rapidement.»

1000 objets

Chaque semaine, près de 1000 objets sont perdus par les usagers du métro et des autobus de la STM, mais uniquement 20% d’entre eux retrouvent leur propriétaire. Si la majorité des objets non réclamés sont donnés à des organismes de charité, les parapluies sont remis à Claude Bouchard.

Toutes les robes sont faites de la même manière: le corsage minimaliste met en valeur les couleurs de la jupe faite d’un ou deux parapluies, selon le style recherché. Toutefois, le motif de la toile et les caractéristiques du parapluie procurent à chaque modèle une unicité propre.

«Sans les embouts et l’attache, c’est un morceau de tissu comme un autre, ça perd son authenticité», a soutenu Mme Bouchard.

«La STM me donne les parapluies non réclamés et je garde ceux aux motifs intéressants. Plusieurs amis m’en ont aussi longtemps donné», a affirmé l’artiste.

Cette dernière remet les parapluies en bon état qu’elle n’utilise pas à des œuvres de charité pour leur assurer une deuxième vie.

Tributaire des saisons et de la météo, la STM ramasse une quantité phénoménale de parapluies cet été. «Avec la pluie, ces temps-ci on a des bacs remplis de parapluies», a affirmé Estelle Filiatreault, préposée au comptoir des objets trouvés de la STM.

Mme Bouchard transforme ainsi de vieux parapluies usagés et perdus depuis plus de 10 ans. «C’est en 1990 que j’ai eu l’idée, mais le projet a réellement commencé à la suite du décès de mon mari en 2006», a expliqué l’artiste. «En démontant un parapluie brisé auquel il tenait beaucoup, j’ai instinctivement pensé que ça ferait une jolie jupe», a poursuivi celle qui coud depuis l’âge de 12 ans. Depuis, plus de 400 robes parapluies ont vu le jour.

D’ici la fin de l’année, Claude Bouchard souhaite organiser un événement qui mettra en scène la robe parapluie.

«Je veux la rendre accessible au plus de gens possible avec une stratégie sur mesure», a-t-elle expliqué.

Toutefois, il est important pour Mme Bouchard que la robe parapluie reste une création artistique et non une production de masse. Bien qu’elle ait déjà été offerte dans certaines boutiques de vêtements, la robe parapluie est, pour le moment, seulement en vente par commande auprès de l’artiste et se détaille à partir de 115 $.