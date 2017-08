À 166 km/h dans une zone de 70 km/h

Un jeune Gatinois de 19 ans a été intercepté jeudi matin alors qu’il filait à 166 km/h dans une zone où la limite de vitesse permise est de 70 km/h.

Vers 3 h, le jeune automobiliste a été intercepté par des patrouilleurs de la police de Gatineau lors d’une opération sur le boulevard de La Vérendrye Ouest, près de l'intersection de la rue de Cannes.

«Il s'est identifié faussement au nom d'une tierce personne. Lorsque sa véritable identité fut obtenue, les patrouilleurs ont constaté qu'il n'avait qu'un permis d'apprenti conducteur et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire», a fait savoir le sergent Jean-Paul Le May, porte-parole de la police de Gatineau.

En plus de devoir faire face à des accusations criminelles de fraude à l'identité et d'avoir conduit un véhicule durant interdiction, il a écopé de deux constats d'infractions totalisant plus de 2000 $, ainsi que de 22 points d'inaptitude.